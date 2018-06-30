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Власти объявили о расширении метро
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Власти Москвы объявили о расширении метро 

Российская Газета 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Программа развития московского метро на ближайшие годы утверждена и принята окончательно. "Согласно этому документу, подземка должна расшириться в два раза", — заявил в субботу заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Главной задачей объявлено строительство Большой кольцевой линии. Общая протяженность кольца составит 70 километров, откроется 31 станция. Хуснуллин подтвердил ранее озвученные планы о запуске станции "Нижняя Масловка" на БКЛ до конца этого года.
Сейчас в распоряжении метростроителей 33 проходческих щита, из них 24 запущены в работу, уточнил заммэра. Остальные находятся на техническом обслуживании, после которого вновь вернутся на стройки.
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