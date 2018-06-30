Режим работы «Багратионовской» изменится

Режим работы станции метро «Багратионовская» изменится

Режим работы станции метро "Багратионовская" изменится со 2 июля для ремонта платформы, сообщает Агентство "Москва"

Поезда, следующие в центр, не будут совершать посадку и высадку пассажиров в первый вагон, а при следовании из центра не будут открывать двери последнего вагона.

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена будут дежурить на станциях "Багратионовская" и "Фили", чтобы помочь пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Ранее на два дня закрыли участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Поезда на этом участке не будут ходить 30 июня и 1 июля из-за работ по реконструкции.

Все выходные с 5:00 до 2:00 между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы "КМ". Интервал движения не превысит двух минут. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 2 июля, в 5:30.