Ещё
Участок Филевской линии метро закрыт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участок Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской» закрыт 

Москва24 30 июня 2018
Фото: Москва24
Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" временно закрыли. Поезда на этом участке не будут ходить 30 июня и 1 июля из-за работ по реконструкции.
За два дня рабочие проложат коммуникации под путями станции "Кунцевская", демонтируют западный вестибюль "Филевского парка" и проведут другие работы в рамках реконструкции наземного участка линии.
До 2 июля для пассажиров закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
С "Кунцевской" пассажиры могут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".
Все выходные с 5:00 до 2:00 между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы "КМ". Интервал движения не превысит двух минут. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 2 июля, в 5:30.
Участок Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" уже закрывали 16 и 17 июня. Временные ограничения вводили из-за ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка ветки.
Москва24: последние новости
"Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября Движение транспорта ограничат в центре столицы вечером 7 июля Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры64
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»65
На Украину надвигается катастрофа346
Россию обвинили в попытке переманить Турцию71
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение