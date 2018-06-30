Участок Филевской линии метро закрыт

Участок Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской» закрыт

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" временно закрыли. Поезда на этом участке не будут ходить 30 июня и 1 июля из-за работ по реконструкции.

За два дня рабочие проложат коммуникации под путями станции "Кунцевская", демонтируют западный вестибюль "Филевского парка" и проведут другие работы в рамках реконструкции наземного участка линии.

До 2 июля для пассажиров закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

С "Кунцевской" пассажиры могут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".

Все выходные с 5:00 до 2:00 между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы "КМ". Интервал движения не превысит двух минут. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 2 июля, в 5:30.

Участок Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" уже закрывали 16 и 17 июня. Временные ограничения вводили из-за ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка ветки.