Автобус до Бескудникова станет круглосуточным

Автобус от Китай-города до Бескудникова станет круглосуточным

Автобусы маршрута М10 "Станция метро "Китай-город" — Лобненская улица" с 1 июля станут круглосуточными, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Таким образом, число ночных маршрутов наземного транспорта достигнет 12.

Автобусы М10 курсируют от Лобненской улицы через Бескудниковский район, далее по Дмитровскому шоссе, Новослободской и Долгоруковской улицам, улице Малая Дмитровка, Тверской улице и затем через Лубянскую площадь до станции метро "Китай-город".

С 01:00 до 05:30 интервалы движения составят 30 минут. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, автобусы будут отправляться в одни и те же минуты каждого часа. Днем интервалы движения составят до 10 минут.

Этот маршрут станет восьмым ночным направлением, конечная остановка которого расположена на Славянской площади у станции метро "Китай-город". Здесь уже организована пересадка между автобусами Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6 и Н7. Это позволяет горожанам пересаживаться на разные ночные автобусы и добираться в нужную точку города.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут от 2-го Мосфильмовского переулка до станции метро "Парк Победы" открыли на два месяца раньше срока‍.

На маршрут № 324 вышло пять автобусов малого класса. Они перевозят пассажиров с 6:20 до 23:00 с интервалами 15–20 минут.