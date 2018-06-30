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Автобус до Бескудникова станет круглосуточным
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Автобус от Китай-города до Бескудникова станет круглосуточным 

Москва24 30 июня 2018
Фото: Москва24
Автобусы маршрута М10 "Станция метро "Китай-город" — Лобненская улица" с 1 июля станут круглосуточными, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Таким образом, число ночных маршрутов наземного транспорта достигнет 12.
Автобусы М10 курсируют от Лобненской улицы через Бескудниковский район, далее по Дмитровскому шоссе, Новослободской и Долгоруковской улицам, улице Малая Дмитровка, Тверской улице и затем через Лубянскую площадь до станции метро "Китай-город".
С 01:00 до 05:30 интервалы движения составят 30 минут. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, автобусы будут отправляться в одни и те же минуты каждого часа. Днем интервалы движения составят до 10 минут.
Этот маршрут станет восьмым ночным направлением, конечная остановка которого расположена на Славянской площади у станции метро "Китай-город". Здесь уже организована пересадка между автобусами Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6 и Н7. Это позволяет горожанам пересаживаться на разные ночные автобусы и добираться в нужную точку города.
Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут от 2-го Мосфильмовского переулка до станции метро "Парк Победы" открыли на два месяца раньше срока‍.
На маршрут № 324 вышло пять автобусов малого класса. Они перевозят пассажиров с 6:20 до 23:00 с интервалами 15–20 минут.
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