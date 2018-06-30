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Движение по Транскавказской магистрали закрыли
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Транскавказскую магистраль закрыли из-за непогоды 

Газета.Ru 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий, сообщается на сайте управления МЧС по Северной Осетии.
Движение закрыто на участке дороги от населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обе стороны до особого распоряжения.
"Главное управление МЧС России по РСО-Алания настоятельно рекомендует участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что московских рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за плохих погодных условий.
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