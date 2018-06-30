Движение по Транскавказской магистрали закрыли

Транскавказскую магистраль закрыли из-за непогоды

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий, сообщается на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Движение закрыто на участке дороги от населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обе стороны до особого распоряжения.

"Главное управление МЧС России по РСО-Алания настоятельно рекомендует участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московских рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за плохих погодных условий.