Московский зоопарк приостановит работу 30 июня

Московский зоопарк приостановит работу с 15 часов 30 июня из-за грозы

Московский зоопарк закроют для посещения с 15:00 часов 30 июня из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба зоопарка.

Зоопарк закроют, чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья посетителей.

С 7:30 до 15:00 зоопарк будет работать в штатном режиме. Посетителям принесли извинения за доставленные неудобства.

Синоптики предупредили, что 30 июня в Москву придут дождь с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Из-за непогоды приостановит свою работу фан-зона чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Также в столице вводятся ограничения в работе парков.