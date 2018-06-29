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Московский зоопарк приостановит работу 30 июня
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Московский зоопарк приостановит работу с 15 часов 30 июня из-за грозы 

Москва24 29 июня 2018
Фото: Москва24
Московский зоопарк закроют для посещения с 15:00 часов 30 июня из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба зоопарка.
Зоопарк закроют, чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья посетителей.
С 7:30 до 15:00 зоопарк будет работать в штатном режиме. Посетителям принесли извинения за доставленные неудобства.
Синоптики предупредили, что 30 июня в Москву придут дождь с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Из-за непогоды приостановит свою работу фан-зона чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Также в столице вводятся ограничения в работе парков.
Москва24: последние новости
"Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября Движение транспорта ограничат в центре столицы вечером 7 июля Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября
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