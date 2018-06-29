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Рестораторов попросили закрыть летние веранды
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Рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за погоды 

Газета.Ru 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Представитель департамента торговли и услуг Москвы сообщил, что представители департамента попросили рестораторов приостановить работу летних веранд из-за ожидаемой в столице грозы с градом, а также из-за сильного ветра, порывы которого могут составить до 20 м/с, передает агентство городских новостей "Москва".
"Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд в связи с ухудшением погодных условий 30 июня. Также необходимо укрепить маркизные и пергольные конструкций, закрыть зонты", — заявили в департаменте.
Ранее сообщалось, что фан-зона Чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве будет закрыта из-за непогоды.
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