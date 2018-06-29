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В Москве установили цены на газ для населения
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В Москве установили розничные цены на газ для населения 

РИАМО 29 июня 2018
Фото: РИАМО
Новые розничные цены на газ установили в Москве с 1 июля 2018 года, соответствующий приказ подписал мэр города Сергей Собянин.
«Приказываю установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, на приготовление пищи, нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) — 6,63 рубля за кубический метр», — отмечается в документе.
При использовании газа на отопление с одновременным использованием на другие цели, а также на отопление и (или) выработку электроэнергии с использованием котельных и оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, устанавливается цена в 4756,15 рубля за 1 тысячу кубометров.
Для жителей Троицкого и Новомосковского округов Москвы цена на газ для приготовления пищи, нагрева воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) составит 5,362 рубля за кубометр. Газ, используемый для отопления в многоквартирных домах при наличии приборов учета, будет стоить 5362,32 рубля за 1 тысячу кубометров, при отсутствии приборов учета сверх стандарта нормативной площади жилого помещения — 6642,15 рубля за 1 тысячу кубометров, а на прочие цели (отопление нежилых помещений) — 6860,47 рубля за 1 тысячу кубометров.
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