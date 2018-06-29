МЧС предупредило москвичей о граде

МЧС предупредило жителей столичного региона о ливне с грозой и градом в субботу

В ведомстве призвали москвичей переждать непогоду в капитальных строениях.

Дождь с грозой, ливнем и градом и сильный шквалистый ветер ожидают Москву в субботу, 30 июня.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета 30 июня в Москве ожидается температура воздуха плюс 26-28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Спасатели уточнили, что с юго-востока будет дуть сильный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В ведомстве призвали москвичей переждать непогоду в капитальных строениях, а, находясь на улице, не укрываться под деревьями и избегать неустойчивые конструкции и рекламные баннеры.