МЧС предупредило москвичей о граде

В ведомстве призвали москвичей переждать непогоду в капитальных строениях.
Дождь с грозой, ливнем и градом и сильный шквалистый ветер ожидают Москву в субботу, 30 июня.
— По прогнозам синоптиков Росгидромета 30 июня в Москве ожидается температура воздуха плюс 26-28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
Спасатели уточнили, что с юго-востока будет дуть сильный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
В ведомстве призвали москвичей переждать непогоду в капитальных строениях, а, находясь на улице, не укрываться под деревьями и избегать неустойчивые конструкции и рекламные баннеры.
Кроме того, в МЧС напомнили, что грозы значительно ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя, поэтому в это время лучше припарковаться. Также во время грозы нельзя находиться у водоёмов.