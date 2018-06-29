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Ураган скорректирует работу столичных парков
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Ураган скорректирует работу столичных парков 

Мослента 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
В субботу, 30 июня, в Москве введут ограничения в работе парков, уличной торговли и фан-зоны чемпионата мира по футболу из-за штормового предупреждения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
«К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду», — написал он.
Ранее Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для столичного региона на ближайшие выходные, 30 июня и 1 июля. Изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выхода южного циклона. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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