Ураган скорректирует работу столичных парков 

В субботу, 30 июня, в Москве введут ограничения в работе парков, уличной торговли и фан-зоны чемпионата мира по футболу из-за штормового предупреждения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
«К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду», — написал он.
К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фанзоны на Воробьевых горах. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июня 2018 г.
Ранее Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для столичного региона на ближайшие выходные, 30 июня и 1 июля. Изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выхода южного циклона. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности.