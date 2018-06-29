Работу фан-зоны на Воробьевых горах ограничат из-за погоды 

Работа фан-зоны на Воробьевых горах и парков Москвы будет ограничена 30 июня из-за штормового предупреждения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
«К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение», — написал градоначальник.
Он отметил, что в субботу в городе ожидается дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду.
«Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьевых горах», — добавил Собянин.
Ранее Гидрометцентр РФ продлил на субботу в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Синоптики уточнили, что в столице в субботу ожидается облачная погода с дождем, местами с грозой и градом, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.