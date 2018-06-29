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Стало известно о развитии метро в Новой Москве
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Более 70 километров линий метро проведут в Новой Москве до 2035 года 

Администрация поселения Вороновское 29 июня 2018
Фото: Администрация поселения Десеновское
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов проведут более 70 километров линий метро до 2035 года. Об этом сообщили 28 июня.
По словам заместителя руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Павла Перепелицы, специалисты проложат 72 километра линий метро. Работы по строительству объектов уже начались. Будет продлена Сокольническая линия метро от станции "Саларьево" до поселка Коммунарка.
Павел Перепелица добавил, что в Новой Москве реализуют еще одно направление. Это Калининско-Солнцевская ветка, которая пройдет до аэропорта Внуково.
Кроме этого, будут открыты 33 станции, отметили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
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