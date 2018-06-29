В системе оплаты парковки произошел сбой

АМПП: Пользователям временно недоступна оплата парковки и пополнение парковочного счета через SMS

Наблюдаются временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета с помощью SMS-сообщений, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«В настоящий момент могут наблюдаться проблемы при оплате парковки и пополнении парковочного счета через SMS-сообщения. Технические специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления сервиса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что абоненты всех мобильных операторов для оплаты парковки могут воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы» при достаточном балансе парксчета, паркоматами, личным кабинетом на сайте Московсковского паркинга.