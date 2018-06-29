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Зоопарк раскрыл тактику выращивания летучих мышей
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Московский зоопарк раскрыл тактику выращивания летучих мышей 

Мослента 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Выкармливать детенышей летучих мышей следует из шприца миксом из мучных червей с добавками, иногда это требует особых навыков и диеты, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. Об этом сообщает агентство «Москва».
Кроме того, необходимо определить возраст летучей мыши: у взрослых зверьков мех густой и пушистый, а у малышей он короткий шелковистый или отсутствует совсем. Детенышам до трех недель требуется исключительно молочная диета, до шести — включение небольшого количества смеси из мучных червей, до семи — живого корма, а после — пищи, полностью состоящей из насекомых.
В клетке всегда должна стоять емкость с водой, менять которую необходимо каждый день. Если питомец не может пить самостоятельно, то его надо поить его из шприца без иглы или восполнять жидкость подкожно физраствором. При кормлении зверька следует держать вертикально: спина упирается в средний и указательный пальцы, а большой фиксирует животное на груди под подбородком.
Отмечается, что взрослым летучим мышам при временном содержании в неволе подойдет такой живой корм, как мучные черви, зофобас и сверчки. Приблизительная норма для взрослого зверька — 4-8 зофобасов или от 6 до 12 мучных червей.
«Как уже говорилось выше, детенышам в возрасте до семи недель требуется молочная диета. Однако обычное молоко не подойдет, так как у летучих мышей хорошо усваивается лишь соевое или козье. Используйте любую детскую молочную смесь на основе сои или козьего молока», — уточнили сотрудники зоопарка.
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