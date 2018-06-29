Москвичи окажутся в опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Подмосковье в субботу, 30 июня, из-за дождя, грозы и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 30 июня в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, гроза и град. В столице воздух прогреется до 28 градусов, по области — до 32 градусов. При грозе порывы ветра могут составить до 20 метров в секунду.