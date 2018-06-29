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Восемь зон отдыха открыли для купания
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Восемь зон отдыха открыли для купания в Москве 

РИАМО 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве одобрили открытие для купания восьми зон отдыха, также в столице работают 38 территорий без купания, сообщается на сайте ведомства.
На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием (из них одна зона отдыха — пляжный комплекс «Бич-Клаб» (САО) на реконструкции, одна зона отдыха — Большой Садовый пруд (САО) — на надзоре Федерального медико-биологического агентства) и 48 зон отдыха без купания (из них на реконструкции шесть).
«В настоящее время открыты для купания восемь зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград); Большой городской пруд (Зеленоград); Школьное озеро (Зеленоград); Белое озеро (ВАО); Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Тропарево (ЮЗАО)», — говорится в сообщении.
Также приняты в эксплуатацию и функционируют 38 зон отдыха без купания, в частности, Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд и другие.
В материале напоминается, что на реконструкции в настоящее время находятся зоны отдыха: с купанием — «Бич-Клаб» (САО); без купания: Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №1, 2 (СВАО), Лазоревые пруды №1, 2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО).
В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработок против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий на зоне отдыха, в том числе программы производственного контроля, имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, произведена его замена.
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