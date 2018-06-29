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Москвичам рассказали, как записать ребенка в секцию
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Москвичам рассказали, как записать ребенка в секцию 

Управа района Черемушки 29 июня 2018
Фото: Управа района Черемушки
На портале Мэра и Правительства Москвы горожане могут воспользоваться электронной услугой «Запись в спортивные секции и школы», а также онлайн-регистрацией на тестирование по выбору вида спорта для детей от шести до 12 лет.
Чтобы записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества, необходимо в каталоге услуг mos.ru выбрать раздел «Семья. Дети». Для записи необходимы паспортные данные одного из родителей и данные свидетельства о рождении ребенка. Запись в спортивную школу по результатам отбора также доступна в разделе «Семья. Дети». Для этого понадобятся паспорт и медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. Электронная услуга «Запись на спортивное тестирование» позволяет родителям узнать, какой вид спорта больше подходит их детям.
Стоит отметить, что центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» находится в районе Черемушки, на улице Профсоюзная, дом 25, корпус 4, также приглашает детей и взрослых на ряд увлекательных мероприятий, которые запланированы на это лето. По будням студии, кружки и секции центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» проводят различные мастер-классы по изобразительному искусству, декору, лепке и так далее. Расписание мастер-классов можно уточнить по телефону: 8 (499) 120-05-60.
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