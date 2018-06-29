Парку Горького вернут исторический проход

Началось благоустройство исторического прохода в парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает РИАМО.

«Сейчас специалистами комплекса городского хозяйства Москвы ведется устройство наиболее яркого элемента этого проекта — монолитной лестницы, которая ведет к парку Горького», — отметил Бирюков.

В рамках работ планируется сделать новый пешеходный бульвар протяженностью 290 метров. Существующее асфальтовое покрытие на его месте демонтируют, после отремонтируют водосток, проложат кабельную канализацию и установят бордюрный камень. Пешеходные пути, площадки и проезды замостят гранитной плиткой. Помимо этого, на новой пешеходной зоне появится порядка 100 опор освещения.

Основные работы планируется завершить уже в августе. Осенью на территории исторического прохода к парку Горького высадят деревья и многолетники, а также обустроят газоны.

Впервые сквозной проход от Ленинского проспекта к парку Горького предложили еще в 1928-1930-х годах в проектах планировки парка, однако в жизнь идею решили воплотить только в 2018 году. Новый вход расположится между НИТУ «МИСиС» и городской клинической больницей №1 имени Н. И. Пирогова.