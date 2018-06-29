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Оценена загруженность гостиниц столицы на время ЧМ
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Гостиницы в Москве на время матчей группового этапа ЧМ-2018 загружены на 90% 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Гостиницы в Москве на период матчей группового этапа чемпионата мира загружены на 90%. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, еще 72 гостиницы получили категорию звездности в зависимости от качества услуг, число таких отелей выросло до 1525.
"На время матчей мундиаля группового этапа отели в Москве загружены в среднем на 90%. В центре столицы гостиницы заполнены почти полностью. Некоторые болельщики выезжают из отелей, потому что их команды не прошли в 1/8 финала ЧМ-2018. Тем не менее загрузка гостиниц почти не снизилась", — говорится в сообщении.
"Те, кто еще не успел пройти классификацию, могут сделать это в любой момент — и сейчас, и после чемпионата. Московский гостиничный сектор справляется с наплывом туристов. Департамент спорта и туризма города Москвы в период проведения турнира выявил лишь единичные случаи нарушения ценовой политики гостиницами", — цитирует портал слова руководителя департамента Николая Гуляева.
Прохождение классификации для гостиниц городов-организаторов ЧМ — обязательная процедура с 1 января 2017 года. Во избежание роста цен в столице зафиксирована цена на номера на срок в течение месяца до начала ЧМ. Так, номера экономкласса не могут стоить дороже 3 480 рублей за сутки, в однозвездочных отелях — 6 970 рублей, в трехзвездочных — 12 250 рублей.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира принимают два стадиона — "Спартак" и "Лужники".
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