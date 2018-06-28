Ещё
«Зарядье» посетили 7 миллионов человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зарядье» с момента открытия посетили 7 миллионов человек 

Москва24 28 июня 2018
Фото: Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко Подробнее: https://www.m24.ru/news/parki/28062018/37044?utm_source=CopyBuf
Об этом заявил директор парка Павел Трехлеб на Международном парковом форуме, сообщает РИА Новости.
"Огромным темпами мы приближаемся к цифре в 10 миллионов человек, которая у нас была запланирована", — сказал он.
По его словам, в хорошую погоду парк посещают около 100 тысяч человек. В ближайшее время в парке запустят аттракцион "Полет над Россией" в дополнение к действующему "Полету над Москвой". Также в "Зарядье" планируют расширить детскую площадку и совместно с Третьяковской галереей открыть новый выставочный проект.
В тоже время велодорожки, места отдыха с лежаками и площадки для выгула собак в парке создавать пока не будут. Трехлеб добавил, что навигация в парке останется минималистичной. Это создают иллюзию природной среды. По словам директора парка, такая концепция навигации нравится многим посетителям.
Москва24: последние новости
"Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября Движение транспорта ограничат в центре столицы вечером 7 июля Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры67
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»66
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение