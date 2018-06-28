«Зарядье» посетили 7 миллионов человек

«Зарядье» с момента открытия посетили 7 миллионов человек

Об этом заявил директор парка Павел Трехлеб на Международном парковом форуме, сообщает РИА Новости

"Огромным темпами мы приближаемся к цифре в 10 миллионов человек, которая у нас была запланирована", — сказал он.

По его словам, в хорошую погоду парк посещают около 100 тысяч человек. В ближайшее время в парке запустят аттракцион "Полет над Россией " в дополнение к действующему "Полету над Москвой ". Также в "Зарядье" планируют расширить детскую площадку и совместно с Третьяковской галереей открыть новый выставочный проект.

В тоже время велодорожки, места отдыха с лежаками и площадки для выгула собак в парке создавать пока не будут. Трехлеб добавил, что навигация в парке останется минималистичной. Это создают иллюзию природной среды. По словам директора парка, такая концепция навигации нравится многим посетителям.