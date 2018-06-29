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Участок голубой ветки метро закроют
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Участок голубой ветки московского метро закроют на два дня 

Газета.Ru 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Участок голубой ветки московского метрополитена будет закрыт 30 июня и 1 июля. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Как отмечается, речь идет о движении поездов на Филевской линии между станциями "Кунцевская" и "Киевская". Закрытие станций необходимо для прокладки коммуникаций, работы по демонтажу и других работ в рамках реконструкции наземного участка.
"Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы "КМ", — говорится в заявлении.
Уточняется, что движение поездов будет возобновлено 2 июля в 5.30.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что московский метрополитен и МЦК в ночь на 28 июня будут работать до 3 утра.
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