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Москвича избили батоном в магазине
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Москвича избили батоном в магазине 

Рамблер 1 час назад
В одном из продуктовых сетевых магазинов Москвы разразился скандал: покупателя избили сотрудники, причём в ход пошло первое, что попало под руку, — батон. Мужчина, намеревавшийся купить хлеб, заметил, что ценник на прилавке обещал одну цену, а в чеке оказалась пробита другая. Возмущённый покупатель попросил жалобную книгу, но из торгового зала его отправили к администрации. Мужчина, включив камеру на мобильном телефоне, начал фиксировать происходящее. Он обратился к управляющей с просьбой дать ему жалобную книгу, но та отказала. Тогда он обратился с той же просьбой к заместителю, но также получил отказ. Увидев, что ведётся запись, женщина атаковала придирчивого покупателя батоном. В магазине прокомментировали ситуацию, заявив, что чрезмерная настойчивость покупателя вывела женщин из себя, и у них просто сдали нервы. Также выяснилось, что книги жалоб на тот момент у администрации якобы не было, поэтому покупателю её предоставить не могли, однако мужчина не пожелал выслушивать объяснения, а просто ломился в дверь. Кроме того, продавцов и администрацию возмутил факт съёмки покупателем скандала.
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