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На Никольской улице установили металлодетекторы
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Власти Москвы установили металлодетекторы на Никольской улице 

Газета.Ru 29 июня 2018
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что московские власти приняли решение установить рамки металлоискателя на Никольской улице в период чемпионата мира по футболу 2018 года.
Расположенная рядом с Красной площадью Никольская улица пользуется большой популярностью у поклонников футбола.
"В качестве усиления мер безопасности 27 июня были поставлены рамки в районе улицы Лубянка. Все спокойно работает, рамки справляются, ГУВД Москвы приняло такое решение, и мы его поддержали", — цитирует Черникова ТАСС.
Он отметил, что металлоискатели будут демонтированы после окончания чемпионата мира.
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