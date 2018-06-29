На Никольской улице установили металлодетекторы

Власти Москвы установили металлодетекторы на Никольской улице

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что московские власти приняли решение установить рамки металлоискателя на Никольской улице в период чемпионата мира по футболу 2018 года.

Расположенная рядом с Красной площадью Никольская улица пользуется большой популярностью у поклонников футбола.

"В качестве усиления мер безопасности 27 июня были поставлены рамки в районе улицы Лубянка. Все спокойно работает, рамки справляются, ГУВД Москвы приняло такое решение, и мы его поддержали", — цитирует Черникова ТАСС.

Он отметил, что металлоискатели будут демонтированы после окончания чемпионата мира.