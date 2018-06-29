В Новой Москве построят шесть храмов

В новой Москве построят шесть православных храмов

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила предоставление шести земельных участков общей площадью 4,52 гектара на территории новой Москвы для строительства храмовых комплексов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Храмовые комплексы будут построены в поселке Марушкинское, деревня Власово (участок 2); в поселке Московский, вблизи ЖК «Татьянин парк»; в поселке Киевский, в районе деревни Шеломово; в поселке Вороновское, вблизи деревни Троица; в поселке Кленовское, деревня Киселево и в районе деревни Маврино», — говорится в сообщении.

Все участки предоставляются финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви (Московский Патриархат) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет.

Совокупная суммарная площадь шести храмовых комплексов составит 27120 квадратных метров. В настоящее время все указанные участки свободны от застройки.