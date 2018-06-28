В столице установлен рекорд атмосферного давления

Второй за месяц рекорд атмосферного давления установлен в Москве

Атмосферное давление в Москве достигло рекордно высоких значений для 28 июня, сообщает портал "Метеоновости". Это уже второй суточный рекорд за месяц.

На главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, атмосферное давление удерживалось у отметки 754,4 миллиметра ртутного столба. Прежний максимум давления для суток 28 июня был зафиксирован 70 лет назад — в 1947 году.

После 09:00 атмосферное давление начало слабо падать, однако синоптики обещают, что в течение дня оно останется высоким.

27 июня был побит рекорд 30-летней давности. Атмосферное давление составило 755,7 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что столбики термометров 28 июня поднимутся до 29 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Из-за высокой вероятности пожаров в столице объявили желтый уровень опасности.