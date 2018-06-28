Ещё
В столице установлен рекорд атмосферного давления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй за месяц рекорд атмосферного давления установлен в Москве 

Москва24 28 июня 2018
Фото: Москва24
Атмосферное давление в Москве достигло рекордно высоких значений для 28 июня, сообщает портал "Метеоновости". Это уже второй суточный рекорд за месяц.
На главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, атмосферное давление удерживалось у отметки 754,4 миллиметра ртутного столба. Прежний максимум давления для суток 28 июня был зафиксирован 70 лет назад — в 1947 году.
После 09:00 атмосферное давление начало слабо падать, однако синоптики обещают, что в течение дня оно останется высоким.
27 июня был побит рекорд 30-летней давности. Атмосферное давление составило 755,7 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что столбики термометров 28 июня поднимутся до 29 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Из-за высокой вероятности пожаров в столице объявили желтый уровень опасности.
Синоптики пояснили, что в Москве и Подмосковье сохранится антициклональный характер погоды с высокой температурой и повышенным фоном атмосферного давления. Усугубит ситуацию возмущенный геомагнитный фон.
Москва24: последние новости
"Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября Движение транспорта ограничат в центре столицы вечером 7 июля Дни Русского географического общества пройдут в парках Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу212
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть26
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа96
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение