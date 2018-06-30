В Башкирии пригородные поезда будут ездить по новому расписанию

Лето, дачи и огороды, чтобы жители Башкирии могли беспрепятственно доехать до своих заветных «семи соток», меняется расписание ряда пригородных поездов (время московское): с 1 июля отменяются поезда:№ 6218 Дема (отпр. 15.30) — Шакша (приб. 16.11), № 6219 Шакша (отпр. 16.21) — Дема (приб. 17.03). Поезда будут ходить по новому расписанию Туймазы. Сокращается маршрут следования пригородному поезду № 6493 Уфа Поезд № 6493 будет курсировать на участке Уфа — Кандры, на участке Кандры — Туймазы отменяется. Обратно, 1 июля поезд № 6494 проследует по маршруту Туймазы — Уфа, далее со 2 июля поезд № 6494 будет курсировать по маршруту Кандры — Уфа. Со 2 июля сокращается маршрут следования пригородному поезду № 6494 Туймазы-Уфа. Поезд № 6494 будет курсировать на участке Кандры — Уфа, на участке Туймазы — Кандры отменяется. А поезду № 6493 Уфа — Кандры назначаются остановки на о.п. : Авдон, 1606 км, 1601 км, Санаторная, Пионерская, 1589 км, 1584 км, 1582 км, Тукран. Поезду № 6494 Кандры — Уфа назначаются остановки на о.п. : Тукран, 1582 км, 1584 км, 1589 км, Пионерская, Санаторная, 1601 км, Авдон, 1606 км. С 1 июля пригородному поезду № 6205/6207 Уфа (отпр. 16.49) — Приютово (приб. 20.16) устанавливается ежедневная периодичность курсирования. Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее.