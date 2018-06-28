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Льготы в транспорте растянут на Москву и область
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Собянин и Воробьев согласовали бесплатный проезд льготников в транспорте 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Главы Москвы и Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев подписали трехлетнее соглашение об организации транспортного обслуживания льготников в 2018-2020 годах. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
"Соглашение между правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или Московской области, в 2018-2020 годах", — говорится в документе.
Согласно соглашению, правительство Московской области и власти Москвы обеспечат бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) для льготных категорий граждан из обоих регионов.
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