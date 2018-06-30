Мэр утвердил проект планировки ТПУ «Рассказовка»

Собянин утвердил планировку ТПУ «Рассказовка» в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рассказовка" в ТиНАО. На территории ТПУ построят жилые дома, здания дошкольного учреждения, а также парковки и многофункциональный торговый центр. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы

"Утвердить проект планировки территории транспортно— пересадочного узла "Рассказовка", — говорится в документе. Общая площадь территории подготовки проекта ТПУ составит 37,37 га.

Согласно проекту, на территории "Рассказовки" планируется строительство жилых объектов, а также зданий общественного и торгового назначения. В частности, на территории ТПУ расположится высотное здание на площади более 77 тыс. кв. м, высотный жилой комплекс с парковкой общей площадью более 202 тыс. кв. м, а также многоуровневые парковки и здания дошкольного образовательного учреждения.

Там также построят многофункциональный торговый центр, а также здание для отдыха локомотивных бригад и здание конечной станции наземного транспорта.