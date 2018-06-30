2 июля будет закрыт вход в парк у Воронежского зоопарка

Воронежский зоопарк сообщил, что 2 июля будет закрыт парк, в котором он располагается.

Там будут проводить зоотехнические работы. Неудобства продолжатся только один день. 3 июля вход парк будет снова открыт.