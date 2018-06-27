Собянин предложил выбрать лучший образ Москвы в фильмах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале голосования за лучший образ столицы в современных фильмах. Горожане могут высказать свои мнения и пожелания по данному поводу на портале проекта «Активный гражданин».
— На портале «Активный гражданин» началось голосование за лучший образ Москвы в современных фильмах. Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования жюри. А в июле фильмы-финалисты покажем в сети «Москино», — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
На #АГ началось голосование за лучший образ Москвы в современных фильмах. Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования жюри. А в июле фильмы-финалисты покажем в сети "Москино". https://t.co/PoihRAPbXL— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2018 г.
Гражданам предлагается выбрать из 10 вариантов: «Большой» Валерия Тодоровского, «Притяжение» Федора Бондарчука, «Про любовь» Анны Меликян, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Призрак» Александра Войтинского, «Селфи» Николая Хомерики, «Чистое искусство» Рената Довлетьярова, «Мифы» Александра Молочникова, «Любовь и сакс» Аллы Суриковой и «Дед Мороз. Битва магов» Александра Войтинского.
Победителям будет вручен приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве».