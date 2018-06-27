Собянин предложил выбрать лучший образ Москвы в фильмах

На #АГ началось голосование за лучший образ Москвы в современных фильмах. Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования жюри. А в июле фильмы-финалисты покажем в сети "Москино". https://t.co/PoihRAPbXL— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2018 г.