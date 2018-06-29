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Шахматы станут обязательным в московских школах
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В Московских школах обязательной дисциплиной станет игра в шахматы 

Москва24 29 июня 2018
Фото: Москва24
В рамках проекта "Шахматы в школе" еще в 75 образовательных учреждениях с начала учебного года появятся обязательные дисциплины по игре в шахматы. Об этом сообщил первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким, передает Агентство "Москва".
"Сейчас проект по обучению детей игре в шахматы реализуется в 326 московских школах. В новом учебном году еще 75 школ начнут занятия по шахматам в рамках третьего часа физкультуры. Уроки будут проходить в начальных классах", — рассказал Ким.
Он также отметил, что с 2015 года более 1,2 тысяч московских учителей прошли переподготовку для преподавания шахмат в школе и выразил благодарность департаменту образования Москвы за поддержку проекта.
"Мы хотели, чтобы шахматы преподавались в школе как физика, математика, литература. Проект "Шахматы в школе" успешно действует и развивается в Москве", — добавил глава Шахматной федерации.
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что занятия по шахматам сделают обязательными для учеников с первого по четвертый класс. По словам министра, игра в шахматы напрямую влияет на высокие оценки школьников.
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