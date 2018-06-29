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Коммунисты требуют запретить «День мертвых»
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Коммунисты потребовали запретить «День мертвых» на Красной площади 

Ридус 12 часов назад
Фото: © darvinsantos/pixabay
«Коммунисты России» выступили против проведения на Красной площади Москвы карнавала в честь традиционного мексиканского праздника Día de los Muertos (День мертвых), который запланирован на 29 июня. Программа мерпоприятий праздника включает в себя шествие прибывших на Чемпионат мира по футболу мексиканцев в карнавальных костюмах и гриме по площади от «Парка футбола» до храма Василия Блаженного.
«Думаю, мексиканским товарищам нужно предложить другое место, где это будет более уместно. На Красной площади это неприемлемо. Если власти разрешат, то они посеют зерно раздора между россиянами и мексиканским народом», — заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель ЦК партии, бывший кандидат в президенты Максим Сурайкин.
«При всем уважении к мексиканскому народу и традициям интернационализма мы считаем, что нужно уважать наши традиции. Красная площадь — это святое место для любого патриота России. В Москве много мест для таких мероприятий, те же Лужники. Мы направим обращение с просьбой предоставить другое место», — добавил он.
Позиция Сурайкина получила противоречивые отзывы. Так, журналист и телеведущий Андрей Малосолов написал в Фейсбуке, что «не понимает праздников, где надо радоваться смерти», при этом отметив, что «комми лучше бы помолчать».
«У самих на Красной площади мертвец без внутренностей лежит в мавзолее, на него как на праздник туристы поглазеть ходят», — напомнил Малосолов.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц тоже вспомнил про Мавзолей Ленина, но о мексиканском празднике отозвался положительно.
«Я даже в Википедию залез посмотреть, что там за сатанизм мексиканцы решили на Красной площади устроить. А этот День мертвых и не сатанизм вовсе. Не понимаю, чего Сурайкин бьет тревогу. Ему надо наоборот возглавить этот праздник. На Красной площади есть с кем коммунисту пообщаться», — написал Коц в Твиттере.
Поступили в адрес руководителя «Коммунистов России» и курьезные отзывы.
«Сурайкин боится, что в результате празднования Дня Мертвых из могилы встанет Сталин и расстреляет его», — гласит один из них.
Напомним, сборная Мексики по футболу успешно вышла в 1/8 финала, набрав шесть очков. Игравшие вместе с мексиканцами на групповом этапе Чемпионата мира футболисты из Швеции также показали высокое мастерство, а сборные Южной Кореи и Германии были вынуждены вернуться домой с горечью поражений.
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Комментарии11  Ещё 14 источников 
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