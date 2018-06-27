Ещё
По Красной площади пройдутся скелеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа средняя зарплата москвичей
Названа средняя зарплата москвичей

По Красной площади пройдутся скелеты 

Мослента 27 июня 2018
Фото: Reuters
Мексиканский карнавал «День мертвых» пройдет 29 июня на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Национального дома болельщиков Мексики в Гостином дворе, передает агентство «Москва».
«В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину — главного персонажа «Дня мертвых»», — рассказали в пресс-службе.
Также на празднике представят арт-объекты в виде гигантских скелетов. Гостям карнавала предложат сладости в виде черепов. Помимо этого, в Национальном доме болельщиков Мексики с 11:00 до 16:00 все желающие смогут нанести праздничный грим.
Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в карнавальном шествии вместе с мексиканцами. В 16:00 в составе праздничной колонны участники отправятся на Красную площадь, в 19:30 шествие отправится от «Парка футбола» до храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля, после чего вернется в Национальный дом болельщиков Мексики.
Для продолжения участия в празднике, в рамках которого пройдет театрализованное представление, нужно будет приобрести отдельный билет. Сделать это можно будет на входе в Национальный дом болельщиков Мексики или на сайте организации.
Мексиканский праздник «День мертвых» отмечают 1 и 2 ноября. Считается, что именно в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу.
Мослента: последние новости
Москвичи окажутся в опасности Парку Горького вернут исторический проход Никольскую улицу окружили металлодетекторами
Комментарии10  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»76
Названа средняя зарплата москвичей148
Сын светской львицы угодил в скандал с «нищебродами»58
Националисты с Украины «присвоили» земли России182
Москва отреагировала на продление санкций ЕС121
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Другое
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение