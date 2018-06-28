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Собянин рассказал о развитии МЦД
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Протяженность МЦД в московском регионе составит 460 километров 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Общая протяженность Московских центральных диаметров (МЦД) в столичном регионе составит 460 километров, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта.
"У нас появилась идея соединить радиусы пригородного сообщения в диаметры, таким образом, мы получим реальные 460 километров наземного метро, которые будут максимально интегрированы в городскую систему и будут обеспечивать провоз пассажиров в таком же режиме, с такими же тарифами, условиями, как Московское центральное кольцо", — сказал Собянин.
Московские центральные диаметры по сути станут новыми наземными ветками, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.
Для первого этапа внедрения МЦД выбрано два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово — Лобня), второй — Курское и Рижское (МЦД Нахабино — Подольск).
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