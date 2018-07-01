Кандидаты на пост мэра рассказали о своих программах

Кандидаты на пост мэра Москвы рассказали о своих программах

Документы для регистрации кандидатов в мэры столицы Мосгоризбирком будет принимать до вечера вторника. Сейчас список претендентов на попадание в бюллетень весьма широк, в нём 31 фамилия, однако вряд ли все заявившие о желании баллотироваться смогут собрать необходимые подписи муниципальных депутатов и избирателей. Тем не менее, кампания обещает быть содержательной и прозрачной.

Несмотря на выходной день, работа в штабе Сергея Собянина идет полным ходом. Десятки внимательных глаз проверяют и перепроверяют подписи в поддержку действующего мэра — волонтеры собрали их больше 50 тысяч. 2 июля документы передадут в Мосгоризбирком. В субботу выразить благодарность за работу и пообщаться с членами предвыборного штаба приехал Сергей Собянин. Волонтеры рассказали, что наряду со сбором подписей, они записывали наказы жителей и даже гостей столицы.

"Отдельных слов благодарности заслуживает сбор наказов от москвичей. Вы сказали — 3000. Я думаю, реально их больше будет, и мы обязательно должны не потерять ни одного предложения, ни одного наказа", — отметил Собянин.

С понедельника по субботу — с 10 до 17 — каждый москвич может оставить пожелания и наказы в общественной приемной на Новом Арбате. Она открылась на этой неделе. Поступило уже около 200 обращений — в основном, о благоустройстве, организации спортивной и культурной жизни.

Кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин на минувшей неделе выехал в подмосковное Лапино, где участвовал в открытии архитектурной лаборатории. Он рассказал о том, какой видит градостроительную политику.

"Если я стану мэром, у меня будет фактически руководство к действию, что и как мы будем делать в части градостроительной политики. Если же победит другой кандидат, то мы с большим удовольствием вручим ему наши предложения, основанные на том, что молодые творческие силы предложат свои варианты", — рассказал Кумин.

Потенциальные кандидаты вовсю пытаются склонить на свою сторону муниципальных депутатов. Представитель ЛДПР Михаил Дегтярев свою программу пока не представил. Но настоятельно призвал депутатов отдать голоса как можно большему количеству выдвиженцев.

"Не важно, от какой партии вы избраны. Не важно, самовыдвиженец вы или выдвинуты политической партией. Поставьте подпись, чтобы был у москвичей как можно более широкий выбор", — отметил он.

Представитель партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов предлагает отдать в ведение местного самоуправления такие сферы, как установление размеров земельного налога, поддержку малоимущих, контроль за неиспользованной городской недвижимостью.

"Я думаю, что мы вполне вправе претендовать на то, чтобы больше полномочий было на местном уровне. Это один из главных пунктов моей программы на выборах мэра Москвы", — сообщил он.

На этой же встрече Дмитрий Гудков, идущий на выборы от "Партии Перемен", сообщил о поддержке, которая у него есть в столице.

"Политическая партия, которую я сегодня представляю, на съезде избрала меня председателем. Кандидат от этой партии в Москве получил на президентских выборах почти 200 тысяч голосов", — указал он.

Подписи на этой неделе собирал и Сергей Митрохин. Впрочем, история с его выдвижением по-прежнему неразрешенная. В качестве кандидата в мэры его предложило столичное отделение "Яблока", его документы уже в Мосгоризбиркоме. Но федеральное руководство партии отменило решение московской конференции, поскольку намерено выдвинуть Елену Русакову, главу Гагаринского района Москвы. Теперь стороны будут решать спор в суде.

На этой неделе документы в Мосгоризбирком подали глава московского отделения партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров, председатель правления Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов, от Российского общенародного союза — Михаил Бугримов, а также представитель "Монархической партии" Илья Баков. Он заявил, что в случае победы собирается сделать Москву свободной экономической зоной.

Бывший руководитель предвыборного штаба Ксении Собчак Антон Красовский идет на выборы как самовыдвиженец. Однако в эфире московской радиостанции неожиданно попросил принять его в "Единую Россию".

"Да, я буквально это говорю. Возьмите меня в "Единую Россию". Потому что я считаю, что "Единая Россия" — это единственное осмысленное партийное объединение в РФ", — заявил он.

Самовыдвиженец Герман Стерлигов на своей пресс-конференции угощал журналистов свежеиспеченным хлебом. А заодно рассказал о своей предвыборной программе.

"Первое — расселение мегаполиса московского, вплоть до одного миллиона жителей, которые останутся внутри Садового кольца. И второй очень жестко связанный с этим пункт — это прекращение производства и использования пластиковой тары в Москве", — рассказал он.

Единственный пока кандидат-женщина Наталья Донцова тоже собирается участвовать в выборах как самовыдвиженец. Сейчас собирает подписи и охотно говорит о своей программе.

"Программа моя достаточно консервативная и состоит она из 8 пунктов. Но главными из них являются 2. Основополагающими. Это экология и социальная справедливость", — отметила она.

В списке подавших документы на участие в выборах уже больше 30 фамилий. Имена некоторых кандидатов широкой публике неизвестны. Есть среди них электромонтер, пенсионер и временно безработный. О намерении баллотироваться сообщал представитель несистемной оппозиции Илья Яшин. Но затем передумал. По данным Мосгоризбиркома, в ближайшее время отсеется и еще ряд претендентов.

Тем временем рабочая группа Мосгоризбиркома провела выездное заседание в Дмитровском районе Подмосковья. Осмотрели места, где москвичи предложили организовать загородные избирательные участки. Их итоговое расположение определят после анализа предложений от москвичей, которые горожане могут оставить на портале mos.ru, горячей линии Мосгоризбиркома и в центрах "Мои документы".

"На сегодняшний момент более 11,5 тысяч обращений поступило из различных регионов России, не только из Московской области. Мы видим, что это пользуется популярностью, хотят, чтобы участки организовывались на территориях СНТ", — сообщил председатель Мосгордумы, руководитель рабочей группы МГИК по образованию избирательных участков за пределами Москвы Алексей Шапошников.

На экстерриториальных участках будут работать около 400 наблюдателей. А всего их будет порядка 4 тысяч. ОБ этом шла речь на совещании общественного штаба по наблюдению на выборах. Но ключевая позиция — тотальный видеоконтроль.

В Мосгоризбиркоме подтвердили: до 9 сентября — единого дня голосования — будет проведена масштабная работа по информированию жителей столицы. Как можно больше горожан должны знать о возможности голосовать в других регионах.

Егор Киселёв, Ольга Оксенич, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".