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Владельцы социальной карты москвича смогут попасть в столичный зоопарк без очереди
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Владельцы социальной карты москвича смогут попасть в столичный зоопарк без очереди 

Коньково 27 июня 2018
Фото: Коньково
Владельцы социальной карты москвича могут посещать столичный зоопарк без получения бесплатного билета в кассе по документу, подтверждающему право на льготу. Льготникам достаточно приложить социальную карту к турникету на входе. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Раньше для того, чтобы попасть в зоопарк, обладателям социальных карт сначала нужно было получить бесплатный билет в кассе. Теперь проход по социальной карте позволит им сэкономить время на получение билета в кассе и поможет разгрузить очереди к ним.
Попасть в Московский зоопарк без очереди в кассу по социальной карте могут дети до 17 лет включительно, студенты очной формы обучения, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, а также члены многодетных семей, военнослужащие срочной службы и участники боевых действий. Они имеют право посещать зоосад бесплатно только один раз в день.
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