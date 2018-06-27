Владельцы социальной карты москвича смогут попасть в столичный зоопарк без очереди

Владельцы социальной карты москвича могут посещать столичный зоопарк без получения бесплатного билета в кассе по документу, подтверждающему право на льготу. Льготникам достаточно приложить социальную карту к турникету на входе. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

Раньше для того, чтобы попасть в зоопарк, обладателям социальных карт сначала нужно было получить бесплатный билет в кассе. Теперь проход по социальной карте позволит им сэкономить время на получение билета в кассе и поможет разгрузить очереди к ним.

Попасть в Московский зоопарк без очереди в кассу по социальной карте могут дети до 17 лет включительно, студенты очной формы обучения, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, а также члены многодетных семей, военнослужащие срочной службы и участники боевых действий. Они имеют право посещать зоосад бесплатно только один раз в день.