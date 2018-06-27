Москвичей предупредили о пожарах

Москвичей предупредили о риске возникновения пожаров

Потенциально опасная погода ожидается в столичном регионе в четверг, 28 июня.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Подмосковье 28 июня из-за риска возникновения пожаров.

В четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура ночью составит 15-17 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов. Кроме того, будет практически безветренно. Такие погодные условия очень опасны из-за высокого риска возникновения пожаров.

Повышенный уровень погодной опасности будет действовать на территории соседних Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областей, сообщает Гидрометцентр России

Напомним, что раннее синоптики предупредили москвичей о постепенном похолодании к выходным дням.