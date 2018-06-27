Ещё
Москвичей предупредили о пожарах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили о риске возникновения пожаров 

Вечерняя Москва 27 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Потенциально опасная погода ожидается в столичном регионе в четверг, 28 июня.
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 28 июня из-за риска возникновения пожаров.
В четверг будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура ночью составит 15-17 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов. Кроме того, будет практически безветренно. Такие погодные условия очень опасны из-за высокого риска возникновения пожаров.
Повышенный уровень погодной опасности будет действовать на территории соседних Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областей, сообщает Гидрометцентр России.
Напомним, что раннее синоптики предупредили москвичей о постепенном похолодании к выходным дням.
Вечерняя Москва: последние новости
Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23 часов 6 июля Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парков Москвы завершат к 1 сентября Метро и МЦК за полгода перевезли более 1,3 миллиарда пассажиров
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры67
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»66
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение