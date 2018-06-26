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Спецкарты «Тройка» поступят в кассы метро
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Столичное метро выпустит 10 тысяч специальных карт «Тройка» по просьбе болельщиков 

Москва24 26 июня 2018
Фото: ТАСС
Порядка 10 тысяч специальных транспортных карт "Тройка" поступят в продажу в кассы столичного метро по просьбам болельщиков ЧМ-2018, рассказал заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"У нас большой популярностью пользуется специальная карта "Тройка", которую мы выпустили в преддверии чемпионата мира", — цитирует Ликсутова Агентство "Москва".
По словам заммэра, предыдущая партия карт разошлась мгновенно, и в ближайшее время в продажу поступит новая партия.
Также Ликсутов сообщил, что свыше 100 волонтеров-сотрудников метро дежурят более чем на 80 станциях подземки. С 12 июня они помогли уже более 200 тысячам иностранных гостей.
Ранее Ликсутов рассказал, что прямые трансляции матчей ЧМ-2018 в поездах метро посмотрели более 14 миллионов пассажиров.
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