Спецкарты «Тройка» поступят в кассы метро

Столичное метро выпустит 10 тысяч специальных карт «Тройка» по просьбе болельщиков

Порядка 10 тысяч специальных транспортных карт "Тройка" поступят в продажу в кассы столичного метро по просьбам болельщиков ЧМ-2018, рассказал заммэра Москвы , глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов

"У нас большой популярностью пользуется специальная карта "Тройка", которую мы выпустили в преддверии чемпионата мира", — цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

По словам заммэра, предыдущая партия карт разошлась мгновенно, и в ближайшее время в продажу поступит новая партия.

Также Ликсутов сообщил, что свыше 100 волонтеров-сотрудников метро дежурят более чем на 80 станциях подземки. С 12 июня они помогли уже более 200 тысячам иностранных гостей.

Ранее Ликсутов рассказал, что прямые трансляции матчей ЧМ-2018 в поездах метро посмотрели более 14 миллионов пассажиров.