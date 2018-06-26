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Почти 26 км новых дорог построили в Москве с начала года
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Почти 26 км новых дорог построили в Москве с начала года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Почти 26 километров новых дорог ввели в эксплуатацию в столице с начала года. Об этом сообщил на пресс-конференции глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев.
По словам руководителя ведомства, передает Агентство «Москва», всего с начала 2018 года запустили 25,7 километра дорог. Кроме того, за этот период строители возвели 18 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Как отметил Бочкарев, главными объектами стали эстакада через Варшавское шоссе на улице Маршала Савицкого и разворотная эстакада на Рязанском проспекте.
Глава ведомства также уточнил, что в 2018 году планируют построить в общей сложности 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 внеуличных пешеходных переходов.
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