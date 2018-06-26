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Парк «Зарядье» выпустил приложение-гид
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Парк «Зарядье» выпустил приложение-гид 

Мослента 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает Strelka Magazine.
Приложение было разработано компанией Notamedia. В нем собраны расписание событий в «Зарядье», информация о ботанической коллекции парка, информация о павильонах и виртуальные маршруты. Также пользователи смогут регистрироваться через приложение на различные мероприятия или покупать билеты в парк.
Для скачивания доступны версии для iOS и Android.
В конце мая парк запустил сервис по онлайн-продаже билетов. Теперь все желающие смогут приобрести билеты в медиакомплексы «Полет» и «Машина времени», ледяную пещеру и в подземный археологический музей, а также на обзорные экскурсии и лекции на сайте парка.
Согласно опросу ВЦИОМ, более чем три четверти москвичей считают, что «Зарядье» было необходимо городу. 70 процентов тех, кто посетил парк, остались им довольны.
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