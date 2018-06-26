Парк «Зарядье» выпустил приложение-гид

Об этом сообщает Strelka Magazine.

Приложение было разработано компанией Notamedia. В нем собраны расписание событий в «Зарядье», информация о ботанической коллекции парка, информация о павильонах и виртуальные маршруты. Также пользователи смогут регистрироваться через приложение на различные мероприятия или покупать билеты в парк.

Для скачивания доступны версии для iOS и Android.

В конце мая парк запустил сервис по онлайн-продаже билетов. Теперь все желающие смогут приобрести билеты в медиакомплексы «Полет» и «Машина времени», ледяную пещеру и в подземный археологический музей, а также на обзорные экскурсии и лекции на сайте парка.