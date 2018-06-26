Ещё
Около 17 км линий метро ввели в эксплуатацию в Москве за первое полугодие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 17 км линий метро ввели в эксплуатацию в Москве за первое полугодие 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Восемь станций и порядка 17 километров линий Московского метрополитена ввели в эксплуатацию с начала текущего года, сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«В первом полугодии 2018 года введены в эксплуатацию 16,72 километра линий и 8 станций», — сказал Бочкарев.
Он уточнил, что построена и запущена Большая кольцевая линия (БКЛ) от станции «Деловой центр» до станции «Петровский Парк»: 10,5 километров и пять станций, включая «ЦСКА», «Хорошевская», Шелепиха».
По словам руководителя департамента, также был введен в эксплуатацию участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская» — это 6,2 километра и три станции, включая «Окружную» и «Верхние Лихоборы»; в том числе и электродепо «Лихоборы».
«Двадцать первого июня был произведен технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка»: протяженность участка — 15,3 километра, включая семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», — сказал Бочкарев.
РИАМО: последние новости
Первые семь семей на северо‑востоке Москвы поменяли жилье по программе реновации Более 350 тысяч многолетних растений украсят цветники Москвы Июль подарит жителям Московского региона редчайшее совпадение двух астрономический событий
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Дементьева с женой покончили с собой8
Россиянин погиб в Турции при странных обстоятельствах41
Поклонская сообщила о провокации214
России придется крупно занять193
Москва готовит ноту Киеву124
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
02:47
Кремль опубликовал важные поручения Путина
Политика
00:40
Сын Дементьева с женой покончили с собой
Шоу-бизнес
02:30
Поклонская сообщила о провокации
Общество Другое
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:53
Назначен командующий Черноморским флотом
Армия Войска
01:55
Скончался Андрей Дементьев
Общество Другое
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
16:32
России придется крупно занять
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение