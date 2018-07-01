Тренер: шансы сборной России на ЧМ по велошоссе увеличатся из— за рельефа трассы

КУРСК , 1 июля. / ТАСС /. Шансы сборной России на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в городе Инсбрук Австрия ) увеличатся из-за рельефа местности, привычного для российских спортсменов. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян после завершения чемпионата России в Курске.

"Что касается чемпиона мира, если сравнивать с другими годами, когда он проводился, то, конечно, у нас шансы больше. Это связано с рельефом трассы: он горный, тяжелый. Он как раз нам подходит. Будем надеяться, что мы покажем достойный результат", — сказал тренер.

Более 200 спортсменов из 23 регионов приняли участие в первом чемпионате России по шоссейным велогонкам в Курске.

Чемпионат мира пройдет в Инсбруке 22-30 сентября.