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Первые семьи поменяли жилье по реновации
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Первые семь семей в Москве поменяли жилье по программе реновации 

РИАМО 26 июня 2018
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Несколько семей, живущих в Северо-Восточном административном округе столицы, получили ключи от нового жилья в рамках программы реновации, им предложили равнозначные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.
«В Северо-Восточном административном округе города Москвы первые семь семей заключили договоры мены на предложенные равнозначные квартиры по программе реновации в двух новостройках по улице Летчика Бабушкина дом 39 и дом 41. Жильцы переезжают из домов по адресу: улица Осташковская, 9 корпус 2 и 9 корпус 3», — говорится в сообщении.
Помимо этого, на подписание договоров пригласили еще 34 московские семьи.
По данным пресс-службы, за 17 дней работы центров информирования по переселению 207 семей, то есть 75% жителей трех отселяемых домов в СВАО, дали согласие на переезд в новостройки. 183 семьи из числа переселенцев, согласившихся на новые квартиры, прямо в центре информирования сдали все документы, необходимые для подготовки договоров.
Москвичи обратились в центры информирования по переселению, расположенные на первых этажах домов-новостроек, и написали заявления с согласием на предложенные равнозначные квартиры, а также подали документы, необходимые для подготовки и заключения договоров на новое жилье.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом.
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