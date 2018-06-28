В столице запустят проект «Театр в школе»

Проект «Театр в школе» могут запустить в Москве с сентября

Новый проект «Театр в школе» планируют запустить в Москве с нового учебного года. В его рамках в столичных школах будут проводиться спектакли и театральные постановки. — У нас у многих школ есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить театральные показы на месте, — пояснил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время совещания по вопросу реализации совместных проектов столичных департамента культуры и департамента образования. — У нас есть молодые ребята, артисты, которые охотно готовы выезжать и на месте с ребятами работать, это крайне важно. Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина добавил, что сегодня примерно 10 процентов школьников посещают театры, передает агентство «Москва»