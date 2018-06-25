Ещё
Все пригородные поезда Москва-Узуново начнут останавливаться на платформе «131 км» с 26 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все пригородные поезда Москва-Узуново начнут останавливаться на платформе «131 км» с 26 июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Все пригородные поезда Москва-Узуново начнут останавливаться на платформе «131 км», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«С 26 июня все пригородные поезда сообщением Москва-Узуново Павелецкого направления Московской железной дороги начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «131 км». Ранее на этой платформе останавливались только электрички, выполняющие рейсы в Москву», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для того чтобы электрички, следующие из Москвы, смогли останавливаться на остановочном пункте «131 км», столичные железнодорожники построили новую платформу. Теперь жителям расположенных в округе населенных пунктов не придется делать круговой маршрут с пересадкой на платформе «Пурлово». Новая платформа повысит транспортную доступность городского округа Кашира, поездка пассажиров станет комфортнее и будет занимать меньше времени.
Агентство «Москва»: последние новости
Самое длительное в XXI веке полное затмение Луны увидят москвичи в июле Сотрудников НИИ СП им. Н.Склифосовского обучат управлению стрессом и этике общения с пациентами Троицкую церковь XVIII века отреставрируют в ТиНАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто обидел Лукашенко и другие события дня23
В России отменяют зарплатное рабство212
Цуркан выступила с первым заявлением после задержания34
Познер объяснил агрессивность россиян256
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем320
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение