Все пригородные поезда Москва-Узуново начнут останавливаться на платформе «131 км» с 26 июня

Все пригородные поезда Москва-Узуново начнут останавливаться на платформе «131 км», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). «С 26 июня все пригородные поезда сообщением Москва-Узуново Павелецкого направления Московской железной дороги начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «131 км». Ранее на этой платформе останавливались только электрички, выполняющие рейсы в Москву », — говорится в сообщении. Уточняется, что для того чтобы электрички, следующие из Москвы, смогли останавливаться на остановочном пункте «131 км», столичные железнодорожники построили новую платформу. Теперь жителям расположенных в округе населенных пунктов не придется делать круговой маршрут с пересадкой на платформе «Пурлово». Новая платформа повысит транспортную доступность городского округа Кашира , поездка пассажиров станет комфортнее и будет занимать меньше времени.