На павильон «Казахстан» на ВДНХ вернули исторический шпиль

Исторический шпиль вернулся на купол павильона № 11 "Казахстан" на ВДНХ. Его венчает пятиконечная звезда и украшает штандарт с изображением цветочных элементов и колосьев, сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
"Реставрируем расписанный узорами, самобытный павильон "Казахстан" на ВДНХ. До 60-х годов его купол украшал позолоченный шпиль. Потом его демонтировали, а мы снова вернули", — написал мэр.
Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, монтаж воссозданного шпиля стал одним из самых важных этапов восстановления исторического облика павильона. Украшение высотой девять метров весит 1,5 тонны, чтобы установить его кровле потребовался башенный кран и альпинисты-сварщики.
Шпиль представляет собой восьмигранник. Его основание и декоративные элементы созданы из нержавеющей стали. Конструкцию снабдили громоотводом. Основание произвели на заводе, украшения делали реставраторы. Работа шла несколько месяцев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На самом павильоне специалисты демонтировали фальшконструкции и восстановили барельефы, обнаруженные на фасаде здания. Продолжается работа со скульптурами казахского поэта Джамбула Джабаева и Героя Социалистического Труда Чиганака Берсиева, уже смонтированы скульптуры колхозницы и сталевара работы Хасбулата Аскар-Сарыджи.
Деревянный павильон "Казахстан" открыли на ВДНХ в 1937 году. После Великой Отечественной войны старое здание снесли и к 1954 году его место занял проект архитекторов Петрова и Куприянова при участии казахского архитектора Басенова.
Позднее в павильоне разместилась экспозиция "Металлургия". В 1966–1967 годах здание реконструировали по проекту архитектора Кобецкого и инженера Анисько. Они сделали павильон выше. В 1990-х годах его отдали под магазины, кафе и офисы. Реставрация здания началась в августе 2017 года.
На ВДНХ продолжается реконструкция и реставрация и других исторических памятников. Ведется благоустройство территории комплекса и площади у главного входа. В мае закончилась реставрация Центрального павильона. Продолжается восстановление фонтана "Золотой колос" и арки главного входа на выставку.