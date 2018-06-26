На павильон «Казахстан» на ВДНХ вернули исторический шпиль

Исторический шпиль вернули на крышу павильона «Казахстан» на ВДНХ

Исторический шпиль вернулся на купол павильона № 11 "Казахстан" на ВДНХ. Его венчает пятиконечная звезда и украшает штандарт с изображением цветочных элементов и колосьев, сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин

"Реставрируем расписанный узорами, самобытный павильон "Казахстан" на ВДНХ. До 60-х годов его купол украшал позолоченный шпиль. Потом его демонтировали, а мы снова вернули", — написал мэр.

Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов , монтаж воссозданного шпиля стал одним из самых важных этапов восстановления исторического облика павильона. Украшение высотой девять метров весит 1,5 тонны, чтобы установить его кровле потребовался башенный кран и альпинисты-сварщики.

Шпиль представляет собой восьмигранник. Его основание и декоративные элементы созданы из нержавеющей стали. Конструкцию снабдили громоотводом. Основание произвели на заводе, украшения делали реставраторы. Работа шла несколько месяцев, сообщает портал мэра и правительства Москвы

На самом павильоне специалисты демонтировали фальшконструкции и восстановили барельефы, обнаруженные на фасаде здания. Продолжается работа со скульптурами казахского поэта Джамбула Джабаева и Героя Социалистического Труда Чиганака Берсиева, уже смонтированы скульптуры колхозницы и сталевара работы Хасбулата Аскар-Сарыджи.

Деревянный павильон "Казахстан" открыли на ВДНХ в 1937 году. После Великой Отечественной войны старое здание снесли и к 1954 году его место занял проект архитекторов Петрова и Куприянова при участии казахского архитектора Басенова.

Позднее в павильоне разместилась экспозиция "Металлургия". В 1966–1967 годах здание реконструировали по проекту архитектора Кобецкого и инженера Анисько. Они сделали павильон выше. В 1990-х годах его отдали под магазины, кафе и офисы. Реставрация здания началась в августе 2017 года.

На ВДНХ продолжается реконструкция и реставрация и других исторических памятников. Ведется благоустройство территории комплекса и площади у главного входа. В мае закончилась реставрация Центрального павильона. Продолжается восстановление фонтана "Золотой колос" и арки главного входа на выставку.