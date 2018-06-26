Ещё
Велопатруль проследит за порядком в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве запустили велопатруль для помощи при ДТП 

ТК «Звезда» 26 июня 2018
Фото: ЦОДД / Twitter
В дорожной сумке велопатруля будет иметься ремонтный комплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель.
В Москве был запущен велопатруль, цель которого заключается в оказании помощи пешеходам, велосепидистам и автомобилистам, попавшим в аварии, сообщается в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что в настоящий момент проект проходит тестовое задание, в рамках которого был запущен лишь одни сотрудник, который будет курсировать внутри Садового кольца.
Так, в ЦОДД надеются сократить количество аварий, возникающих в Москве. В случае, если при ДТП пострадали люди, сотрудник веопатруля сможет оказать первую помощь. Более того, он обучен составлению протокола и сможет помочь в случае поломки велопипеда.
«Иногда велопатруль может быстрей добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины — участники ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин», — отметили в центре.
ТК «Звезда»: последние новости
Россияне станут свидетелями редчайшего космического явления На улицах Москвы появятся кровохлебки и клопогоны Солисты ансамбля имени Александрова спели в гроте Шаляпина
Комментарии4  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма ограничения платы наличными130
Таксист Uber попытался изнасиловать известного блогера30
Украина постреляла рядом с Крымом157
Вскрылись подробности ограбления Мироновой24
Малахова уличили в наглой лжи в эфире25
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
01:12
Матвиенко резко высказалась об украинской власти
Политика
01:19
Украина постреляла рядом с Крымом
В мире Армия
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
03:56
«Когда я еще увижу Ленина?»
Места Общество
00:25
Зачем болельщики рвутся в мавзолей
Новости Москвы Общество
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Другое
04:03
Вскрылись подробности ограбления Мироновой
Шоу-бизнес
01:00
Чиновники-джедаи из Новокузнецка записали странное видео
Общество
00:25
Голый пассажир выскочил из самолета
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение