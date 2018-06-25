ЖК «Царицыно» достроят

Столичные власти продлили разрешения на строительство ЖК «Царицыно»

ЖК «Царицыно» начали строить в 2006 году на 6-й Радиальной улице.

Разрешения на строительство первой и второй очереди жилого комплекса «Царицыно» продлены властями Москвы

— Разрешения на строительство для достройки жилых корпусов первой очереди жилого комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года, — говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Уточняется, что для завершения создания корпусов второй очереди разрешения были продлены до третьего квартала 2020 года. Решение о необходимости продолжения финансовой деятельности бывшего застройщика было принято на собрании дольщиков и кредиторов 15 и 16 июня в Москве

— Это в свою очередь позволило продлить разрешения на строительство корпусов первой и второй очереди проекта, — отметил председатель комитета Константин Тимофеев.

Напомним, что ЖК «Царицыно» начали строить в 2006 году на 6-й Радиальной улице. Застройщик, Московский комбинат хлебопродуктов, обязался сдать объект в 2012 году и заключил больше четырех тысяч договоров долевого участия, однако не выполнил свои общения перед дольщиками. МКХ был признан банкротом в апреле 2018 года.