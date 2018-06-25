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На Павелецкой появится новая гостиница
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Гостиницу с номерами для инвалидов строят на юге Москвы 

Москва24 25 июня 2018
Фото: m24.ru
Новую гостиницу начали строить на юге Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Расположится 12-этажное здание на улице Летниковская.
На первом этаже гостиницы общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров будут вестибюль, лобби-бар, ресторан, на втором разместятся переговорные залы для проведения семинаров и деловых встреч, административные и хозяйственные помещения. Номера займут с третьего по 12 этажи. Всего будет 207 номеров, причем 11 — для постояльцев с ограниченными возможностями.
Начиная со второго, все этажи здания объединят стеклянным атриумом. Также появится 31 парковочное место: 27 — на подземной стоянке, четыре — рядом с главным входом на открытой автостоянке.
Будущую гостиницу отличает хорошая транспортная доступность. В 10 минутах ходьбы находится станция метро "Павелецкая", а в нескольких минутах езды — Третье транспортное кольцо.
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