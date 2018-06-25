На Павелецкой появится новая гостиница

Гостиницу с номерами для инвалидов строят на юге Москвы

Новую гостиницу начали строить на юге Москвы , сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Расположится 12-этажное здание на улице Летниковская.

На первом этаже гостиницы общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров будут вестибюль, лобби-бар, ресторан, на втором разместятся переговорные залы для проведения семинаров и деловых встреч, административные и хозяйственные помещения. Номера займут с третьего по 12 этажи. Всего будет 207 номеров, причем 11 — для постояльцев с ограниченными возможностями.

Начиная со второго, все этажи здания объединят стеклянным атриумом. Также появится 31 парковочное место: 27 — на подземной стоянке, четыре — рядом с главным входом на открытой автостоянке.

Будущую гостиницу отличает хорошая транспортная доступность. В 10 минутах ходьбы находится станция метро "Павелецкая", а в нескольких минутах езды — Третье транспортное кольцо.