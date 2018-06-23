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В Москве прошли ливни с градом
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В Москве прошли ливни с градом 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Ливни с крупным градом прошли в Москве в субботу, 23 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения очевидцев.
Уточняется, что в районе станции метро «Савеловская» прошел сильный ливень, местами вода затопила дороги. Кроме того, на столичные улицы обрушился крупный град, диаметр которого на «глаз» был около одного сантиметра.
Ранее Гидрометцентр России обновил данные по прогнозу погоды для Москвы и Подмосковья, где сохранил «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами.
Также сообщалось, что на территории Московской области 24 июня ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.
В МЧС призвали в непогоду не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.
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